Почти 120 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье продолжают анализировать результаты земельно-имущественных аукционов. Как сообщили в Комитете по конкурентной политике региона, нередко на торгах встречаются лоты, стоимость которых практически не меняется по сравнению с начальной ценой.

Чаще всего речь идет об участках, расположенных более чем в 100 километрах от Москвы, где конкуренция среди участников остается невысокой.

За период с 13 по 17 июля в Подмосковье провели 117 земельно-имущественных аукционов. Самым доступным по итоговой стоимости оказался участок, расположенный в Воскресенске.

Надел площадью 12 соток находится в селе Усадище и предназначен для индивидуального жилищного строительства. В торгах участвовали два претендента, поэтому итоговая стоимость аренды выросла незначительно. Годовой размер арендной платы составил 36 221,85 рубля.

Принять участие в земельно-имущественных торгах может любой желающий. С начала года в городском округе Воскресенск по итогам аукционов уже передали в аренду 40 земельных участков, еще 23 участка оформили в собственность победителей торгов.

Подобрать подходящий земельный участок или объект недвижимости можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где регулярно публикуют информацию о новых лотах и проводимых аукционах.

Также сведения публикуют в канале Комитета по конкурентной политике в мессенджере «Макс».