Почти 1,2 тысячи противопожарных рейдов провели в лесах Подмосковья в выходные

Почти 1,2 тысячи противопожарных рейдов провели в лесах Подмосковья с 29 мая по 3 июня. В этот период инспекторы выявили 30 нарушений.

В патрулированиях участвовали сотрудники лесной охраны, полиции и МЧС. Они уделили особое внимание популярным местам отдыха.

Усиленные рейды проводили из-за введения в Подмосковье ограничений на пребывание в лесу.

«За время введенных ограничений было проведено 1178 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего проведено на территории лесничеств: Клинского — 127, Луховицкого — 99 и Егорьевского — 98. Зафиксировано 30 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 13 протоколов об административных правонарушениях», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.

Жителям напомнили, что поджог, который привел к пожару, наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Отдыхающих призвали быть осторожными и обращаться по телефону 112 при выявлении возгорания.