Почти 1,2 тысячи книг пополнили фонд Центральной библиотеки в Чехове

Более 1183 экземпляров поступило в фонд Центральной библиотеки Чехова в начале июня. На книжных полках каждый посетитель сможет найти литературу на свой вкус.

Читателей порадуют интересные авторы, а также разнообразные жанры: история, психология, медицина, а также художественные произведения. Для юных посетителей подготовили «Сказки народов мира», «Кем быть», энциклопедии и книги по безопасности в городе.

Новые издания поступили в учреждение в рамках реализации федеральной программы по комплектованию муниципальных библиотек.

Центральная библиотека муниципального округа Чехов расположена на улице Лопасненская, дом № 10. Работает она в соответствии с установленным графиком — со вторника по субботу с 11:00 до 21:00, а в воскресенье с 11:00 до 19:00. В понедельник в учреждении установлен выходной, а в каждый последний рабочий день месяца — санитарный день.