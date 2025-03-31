Почти 1,2 тысячи человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 29 марта

В субботу, 29 марта, жители Подмосковья могли пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Здоровье в этот день проверили почти 1,2 тысячи человек.

В рамках акции пациенты могли получить консультации врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов ЖКТ, дыхания и кровеносной системы. Женщинам предлагали сделать маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчинам — сдать ПСА-тест на рак простаты.

«Своевременная диагностика — залог качества будущей жизни. Дни открытых дверей в ЦАОПах региона проводятся регулярно», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января во время Дней открытых дверей состояние здоровья проверили почти 3,7 тысячи человек, у 40 из которых выявили онкологические заболевания.