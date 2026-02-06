Еще 12 тысяч заявлений на выплаты для школьников подали в Подмосковье

За прошедший месяц на региональном портале госуслуг Подмосковья было подано почти 12 тысяч электронных заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплата предназначена для многодетных семей и предоставляется на каждого обучающегося ребенка для посещения занятий в государственных образовательных организациях Московской области. Размер выплаты составляет три тысячи рублей.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для оформления необходимо заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить требуемые документы и указать реквизиты для перечисления средств.

Заявление нужно подать не позднее 5 декабря текущего года. Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Выплата будет произведена не позднее 20 декабря текущего календарного года.

Подать заявление можно по ссылке.