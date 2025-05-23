Почти 12 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по литературе, истории и химии

Основной период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье 23 мая. В этот день выпускники школ сдали экзамены по литературе, истории и химии. Всего в тестировании приняли участие почти 12 тысячи человек.

В этот день 4,4 тысячи человек сдали ЕГЭ по истории, 4,3 тысячи — по химии и более трех тысяч — по литературе. Все экзамены прошли в штатном режиме и без нарушений, рассказали в региональном Минобразования.

«Сдавать литературу, историю и химию сегодня пришли 11 795 человек. Для наших выпускников это важный этап на пути к получению аттестата и поступлению в вузы. Мы сделали все, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для участников», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для проведения ЕГЭ в Подмосковье подготовили 158 пунктов. За процедурой следили 430 общественных наблюдателей, еще 245 контролировали происходящее онлайн через камеры видеонаблюдения.

Результаты экзаменов объявят не позднее 4 июня. Для тех, кто не смогу написать ЕГЭ в основной день, предусмотрели резервные даты: 16 июня — литература, 18 июня — история и химия.

Следующий экзамен состоится 27 мая — в этот день выпускники сдадут математику.