Почти 12 тысяч входных дверей в подъезды отремонтировали в Подмосковье с января

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы Подмосковья за первые шесть месяцев года отремонтировали почти 11,8 тысячи дверей в многоквартирных домах. Работы проводили по обращениям жителей.

Специалисты выполняли регулировку дверных полотен и коробок, устраняли перекосы и провисания, ремонтировали доводчики, замки, задвижки и другую фурнитуру. Также они проводили замену уплотнителей, настраивали электромеханические системы, восстанавливали стеклянные элементы и обеспечивали исправность работы аварийного открывания.

Больше всего дверей привели в порядок в Люберцах — 1015, Балашихе — 941, Подольске — 865, Мытищах — 794 и Химках — 197.

Если входная дверь в доме требует ремонта, жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.