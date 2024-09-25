Почти 12 тысяч разрешений на перевозку животных оформили в Подмосковье с января

Сезон отпусков завершился. Каждый год летом специалисты Госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области фиксируют рост запросов на оформление ветеринарных документов для животных, сопровождающих своих владельцев в поездках.

С начала года было выдано 11,8 тысячи ветеринарных сертификатов для выезда, среди которых 3,5 тысячи документов оформлены для кошек и 8,2 тысячи — для собак. Подмосковные кошки выезжали за пределы России 2,2 тысячи раз, а собаки — пять тысяч.

Для получения ветеринарного свидетельства формы № 1 на перевозку домашних животных можно обратиться на сайт госуслуг. Все необходимые сведения для заполнения формы доступны в ближайших государственных ветеринарных клиниках Подмосковья, адреса и графики работы которых можно найти на официальном сайте.

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