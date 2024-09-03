Почти 12 тысяч детей сели за парты в школах Реутова в этом году

Учебный год стартовал для 11 850 детей в Реутове. Первый звонок в лицее и школе № 3 дали дети участников СВО.

На торжественных линейках в лицее и школе № 3 побывал глава городского округа Реутов Станислав Каторов. Всего в этом году в школы муниципалитета пошли более 11,5 тысячи детей.

«Первый звонок к началу занятий на обеих линейках дали дети наших бойцов — участников СВО. Хочу присоединиться к поздравлениям команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которая сегодня передала всем ребятам сладкие подарки — пломбир, и поздравить всех жителей с началом нового учебного года», — сказал Станислав Каторов.

Глава муниципалитета отметил два этих учебных заведения, так как в 2024 году они оба попали в «зеленую зону» рейтинга. При этом лицей вошел в список лучших школ Московской области, а в школе № 3 в этом учебном году откроют информационно-технологические классы.

Отметим, что ко Дню знаний в Реутове капитально отремонтировали детское дошкольное отделение школы № 1. Сейчас в округе строят школу в 10-м микрорайоне.

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