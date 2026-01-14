Почти 11,5 тысяч ламп поменяли в домах в Истре

За 2025 год в муниципальном округе Истра значительно обновили системы освещения в подъездах, на чердаках и в подвалах многоквартирных домов. Работы выполнили две управляющие компании — «Истринская теплосеть» и «ЖКУ м. о. Истра».

По данным управляющих компаний, за 12 месяцев на территории округа заменили 11 400 ламп, установили более 1400 новых светильников и проложили свыше 3 километров электропроводки. Также поменяли более 1000 настенных светильников, около 600 плафонов и обновили 250 электроустановочных изделий — розеток и выключателей.

«Наша задача — создать комфорт и обеспечить безопасность жителей в любое время суток. Яркое освещение в местах общего пользования это первый и важный шаг», — отметили в управляющей компании.

Всего в округе обслуживается 877 многоквартирных домов: 175 находятся на балансе «Истринской теплосети», а 702 дома обслуживает «ЖКУ м. о. Истра».

Работы по модернизации инфраструктуры продолжаются и в новом году. Управляющие компании планируют постепенно обновлять оборудование, чтобы жизнь в домах становилась еще комфортнее и безопаснее.