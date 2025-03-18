Почти 110 врачей пришли на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с января
С начала года в больницы Подмосковья трудоустроились по рекомендации коллег почти 110 медиков. За привлечение на работу знакомых специалистов в регионе выплачивают премии в размере до 128 тысяч рублей.
Как рассказали в региональном Минсоцразвития, размер премии зависит от стажа, специальности и категории привлеченного медика.
Поддержку выплачивают в два этапа: половину при трудоустройстве, и половину — спустя три месяца. При этом специалист должен работать на полную ставку.
«Всего с начала года по программе „Приведи друга“ в областные медучреждения трудоустроились 108 медработников, из них 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Узнать больше обо всех мерах поддержки врачей в регионе можно по ссылке.