Почти 110 врачей пришли на работу в Подмосковье по рекомендации коллег с января

С начала года в больницы Подмосковья трудоустроились по рекомендации коллег почти 110 медиков. За привлечение на работу знакомых специалистов в регионе выплачивают премии в размере до 128 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, размер премии зависит от стажа, специальности и категории привлеченного медика.

Поддержку выплачивают в два этапа: половину при трудоустройстве, и половину — спустя три месяца. При этом специалист должен работать на полную ставку.

«Всего с начала года по программе „Приведи друга“ в областные медучреждения трудоустроились 108 медработников, из них 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Узнать больше обо всех мерах поддержки врачей в регионе можно по ссылке.