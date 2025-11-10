Почти 110 тысяч жителей поставили прививку от гриппа в Подольске

В городском округе иммунизацию от гриппа прошли почти 110 тысяч взрослых жителей — это 64% от плана на текущий год. Население прививают вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

До конца месяца жители могут бесплатно пройти вакцинацию в прививочных кабинетах поликлинических подразделений Подольской областной клинической больницы по девяти адресам: на улицах Кирова, 27; Батырева, 7; Литейная, 40; Бородинская, 22; бульвар 65-летия Победы, 10; Ленинградская, 9; в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, 21; Больничный проезд, 1, а также в микрорайоне Львовский на Больничном проезде, 4а. Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 14:00.

Также сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» по вторникам с 09:00 до 12:00, по пятницам с 17:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00. В ТЦ «Остров Сокровищ» — по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. В МФЦ на улице Кирова, 39 — по четвергам с 09:00 до 13:00.