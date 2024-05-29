Почти 110 тысяч медсправок выдали онлайн в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья могут заказать девять видов медицинских справок онлайн. Такой возможностью с января воспользовались свыше 110 тысяч раз.

Проект «Онлайн-поликлиника» помогает получать необходимые медицинские справки дистанционно. Это документы об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки в детские лагеря и санатории, и другие.

«Получать справки в электронном формате намного удобнее и занимает меньше времени. С начала года оформлено почти 110 тысяч медицинских справок, а самой популярной из них стала выписка из амбулаторной карты», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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