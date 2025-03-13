Почти 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области

Комитет по конкурентной политике Подмосковья с 3 по 7 марта выставил на торги 108 объектов недвижимости. Аукционы в регионе проводят в электронной форме.

На торги выставили 87 участков в аренду, 17 – на продажу. В аукционах также участвовали четыре объекта водопользования.

Среди территорий, которые можно взять в аренду, значатся участки в деревне Лютиково в Талдомском округе, деревне Астапово в Луховицах и селе Ельдигино в Пушкинском округе.

Жителям Подмосковья напомнили, что на Едином портале торгов ЕАСУЗ они могут найти более тысячи объектов недвижимости, выставленных на торги.

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