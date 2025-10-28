Почти 110 лицензий на управление жилыми домами выдали в Подмосковье с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по контролю и развитию рынка управляющих компаний. С начала года ведомство выдало 108 лицензий организациям, которые управляют многоквартирными домами.

Действие 94 лицензий было прекращено, еще 13 аннулировали по решению суда, а 33 продлили.

Кроме того, министерство оформило 154 выписки из реестра.

Лицензия — это обязательный документ, подтверждающий, что управляющая организация соответствует всем установленным требованиям и имеет право работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Срок действия документа составляет пять лет.

Чтобы получить лицензию, руководителю управляющей организации необходимо сдать квалификационный экзамен, получить аттестат, а затем подать заявление через региональный портал государственных слуг.

После проверки решение поступит в личный кабинет заявителя, а сведения о лицензии внесут в реестр Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Организации должны соответствовать ряду условий, в том числе быть зарегистрированными в России и не иметь названия, совпадающего с уже действующими компаниями. Руководитель, в свою очередь, должен обладать квалификационным аттестатом. Также требуется отсутствие судимости у директора и учредителей, непогашенных штрафов за нарушения лицензионных требований, фактов дисквалификации или банкротства за последние три года.

Проверить наличие лицензии можно в ГИС ЖКХ, а выписку из реестра — получить за три дня через портал РПГУ.

Такая система лицензирования помогает поддерживать высокий уровень качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также способствует развитию и обновлению рынка управляющих организаций в Подмосковье.