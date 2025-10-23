Почти 110 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра

Подмосковное управление Росреестра подвело итоги работы кадастровых инженеров за третий квартал года и представило обновленный рейтинг. В перечень вошли 2886 специалистов, среди которых 106 представляют Бюро технической инвентаризации региона.

Максимальное количество положительных решений было принято по документам, подготовленным Южным (2166) Балашихинским (2083), Красногорским (1693), Мытищинским (1381) и Орехово-Зуевским (1308) филиалами.

«Высокая оценка компетенции кадастровых инженеров подмосковного БТИ свидетельствует о конкурентоспособности наших специалистов и является показателем качества оказываемых услуг. За три квартала этого года кадастровые инженеры БТИ подготовили документы, на основании которых было принято свыше 12 тысяч положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», — подчеркнула генеральный директор Бюро технической инвентаризации Московской области Нелли Алексеева.

Признание профессионализма подмосковных кадастровых инженеров подтверждает высокий уровень качества их работы и надежность услуг.

Лучшими кадастровыми инженерами стали Ирина Козлова, Виктория Смыслова, Наталья Тонина, Татьяна Кузнецова, Екатерина Висич и Галина Голубева.

Руководство бюро выражает благодарность специалистам за профессионализм и ответственный подход к работе.