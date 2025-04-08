Почти 11 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за год

Натуральное сливочное масло — ценный источник витаминов A, E, D и кальция, которые поддерживают здоровье кожи, волос и пищеварения. В Подмосковье в прошлом году произвели 10,9 тысячи тонн продукта.

За 12 месяцев в регионе выпустили свыше 11,2% от общего объема сливочного масла в Центральном федеральном округе и 3,3% от количества по России.

Главными производителями продукта в Московской области остаются «Озерецкий молочный комбинат», «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».

Настоящее сливочное масло, согласно стандарту, содержит только молочный жир без добавок. Заморозка не вредит качеству, поэтому его можно смело запасать впрок.

Диетологи напоминают, что продукт обладает высокой калорийностью, поэтому его можно употреблять не более 10 граммов в день.