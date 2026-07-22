Почти 100 жителей Луховиц сдали кровь на выездной акции 22 июля

Фото: В Дне донора в Луховицах участвовали люди разного возраста и профессий: заводчане, медики, студенты, полицейские и др. / Фото Ольги Иосипенко

В этот день медицинское обследование прошли 117 человек, из которых 96 получили допуск к сдаче крови.

Представители выездной бригады МОЦК напомнили, что жители Луховиц могут заранее записываться на донорские мероприятия через личный кабинет на портале Службы крови. Авторизация доступна с помощью учетной записи госуслуг. После входа пользователь может выбрать подходящую дату и время визита, а при необходимости самостоятельно отменить запись.

«Вся кровь, заготовленная сегодня, будет передана в Московский областной центр крови, где она будет разделена на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму и затем, по потребностям, будет передана в лечебные учреждения Московской области», — подчеркнула трансфузиолог Московского областного Центра крови Светлана Кошелева.

В акции приняли участие представители разных сфер: сотрудники авиационного предприятия, медицинские работники, студенты, представители правоохранительных органов и других организаций. Каждый донор внес вклад в помощь пациентам, которым необходимы переливания крови.

Желающие присоединиться к донорскому движению могут оформить запись заранее. Новые даты становятся доступны ежедневно в 00:00, выбрать визит можно на ближайшие две недели.

До конца года в Луховицах запланировали еще пять выездных акций: 26 августа, 22 сентября, 27 октября, 25 ноября и 28 декабря.