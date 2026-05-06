Почти 100 тысяч жителей Подмосковья присоединились к общеобластному субботнику

В Подмосковье подвели итоги традиционного месячника чистоты и благоустройства, который ежегодно завершается масштабным общеобластным субботником. В этот раз акция вновь объединила десятки тысяч жителей регионов.

По официальным данным, участие в акции приняли около 98 тысяч человек, включая сотрудников центральных органов исполнительной власти. Финальный этап кампании пришелся на конец апреля и стал самой массовой точкой экологической инициативы.

За время субботника участникам удалось привести в порядок значительные территории: с улиц и дворов вывезли свыше 15 тысяч кубометров мусора, а также высадили тысячи деревьев и кустарников, заметно обновив городские и сельские пространства. Всего в регионе организовали более 600 площадок, где проходили работы по уборке и озеленению.