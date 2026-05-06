Почти 100 тысяч жителей Подмосковья присоединились к общеобластному субботнику
В Подмосковье подвели итоги традиционного месячника чистоты и благоустройства, который ежегодно завершается масштабным общеобластным субботником. В этот раз акция вновь объединила десятки тысяч жителей регионов.
По официальным данным, участие в акции приняли около 98 тысяч человек, включая сотрудников центральных органов исполнительной власти. Финальный этап кампании пришелся на конец апреля и стал самой массовой точкой экологической инициативы.
За время субботника участникам удалось привести в порядок значительные территории: с улиц и дворов вывезли свыше 15 тысяч кубометров мусора, а также высадили тысячи деревьев и кустарников, заметно обновив городские и сельские пространства. Всего в регионе организовали более 600 площадок, где проходили работы по уборке и озеленению.
«Совместными усилиями удалось убрать более 15 тысяч кубометров смета и мелкого мусора, высадить 3,6 тысячи деревьев и 3,3 тысячи кустарников. В этом году мы объединили традиционный подход и цифровые сервисы — впервые внедрили платформу „Яндекс.Смена“, на которой зарегистрировались порядка трех тысяч человек», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.
Для удобства участников по всему региону развернули сотни точек выдачи инвентаря, а на некоторых площадках организовали горячее питание. Субботник запомнился не только уборкой, но и разнообразной программой.
В Звездном городке жители украсили стены тематическими росписями, посвященными космосу, в Краснознаменске высадили молодые сосны в рамках международной акции «Сад памяти», в Мытищах экологическую акцию совместили с военно-патриотической игрой «Зарница», а в Дмитровском округе привели в порядок прогулочные зоны вдоль реки рядом с памятными местами, связанными с войной 1812 года.
Коммунальные службы провели как ручную, так и механизированную уборку, привели в порядок контейнерные площадки, а также отремонтировали элементы городской инфраструктуры.