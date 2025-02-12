Почти 100 тысяч школьников написали диагностическую работу в Подмосковье

Школьники в Подмосковье написали комплексную региональную диагностическую работу. Министерство образования региона сообщило, что задания выполнили около 94 тысяч восьмиклассников из 882 учебных заведений.
Ученикам предложили ответить на 15 вопросов, которые были направлены на определение их математической, читательской и естественно-научной грамотности. Тестирование длилось 120 минут. Для успешного выполнения задания достаточно было набрать девять баллов из 23.
Вопросы требовали от школьников глубокого понимания и умения анализировать, а также способствовали развитию критического мышления.
Результаты работы появятся до 17 февраля. Школы могут использовать их для устранения пробелов в знаниях учеников и для повышения профессиональных навыков педагогов.
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