Почти 100 тысяч квадратных метров муниципальных дорог отремонтируют в Орехово-Зуеве

В этом году в Орехово-Зуеве приведут в порядок 14 участков муниципальных автодорог. Сейчас готовность ремонтов превысила 70%.

В планах обновить почти 98 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Уже закончили работы на проезде Горячевой, улицах Лопатина, Ленина, Сухоборской и Воровского в самом Орехово-Зуеве, на улице Революции и у Школы-Башни в Дрезне, на Вокзальной улице в Куровском, на Коммунистической улице в Ликино-Дулеве.

Сейчас специалисты ремонтируют улицы Карла Либкнехта, Иванова, Сухоборскую и Галочкина в Орехово-Зуеве, а также кольцевое движение до улицы 1 Мая в Ликино-Дулеве.

«Участок на улице Галочкина — один из самых масштабных в программе, и не только по протяженности. В рамках ремонта дороги здесь идет монтаж участка ливневой канализации. Это поможет решить давнюю проблему с подтоплениями на пересечении с улицей Муранова», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также ремонтируют региональные дороги. В этом году в планах обновить девять участков. Их общая протяженность составит около 40 километров.