Почти 100 тысяч человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье

В Московской области действует масштабная программа бесплатной медицинской реабилитации для жителей, перенесших тяжелые заболевания и травмы. Помощь доступна по полису ОМС.

Восстановительные программы доступны после болезней сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также после различных травм.

«Пройти реабилитацию можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях, а также в амбулаторных при поликлиниках. Всего в регионе отделения медицинской реабилитации работают в 42 учреждениях. С начала этого года реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье прошли почти 100 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для того чтобы получить направление на реабилитацию, необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Специалист оценит состояние здоровья и наличие медицинских показаний для прохождения восстановительного курса.