Почти 100 школ и детских садов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Комитет Мособлдумы, занимающийся вопросами образования, культуры, науки, туризма, спорта и молодежной политики, провел расширенное заседание. В его рамках обсудили план капитального ремонта объектов образования на 2025 год.

Участники заседания отметили, что финансирование капитального ремонта образовательных объектов выделено из бюджета в рамках программы модернизации школьных систем.

Первый заместитель министра строительного комплекса Марат Сибатулин сообщил о предстоящих планах капитального ремонта на 2025 год. Он подчеркнул, что программа будет значительно расширена — число объектов для капитального ремонта возрастет на 44% по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году в программу включат 108 образовательных объектов Подмосковья, включая 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования.

Сибатулин добавил, что на сегодняшний день все контракты с подрядчиками заключены, проведено инструментальное обследование зданий, и на большинстве объектов уже начались демонтажные работы. По оставшимся объектам работы начнутся в январе.