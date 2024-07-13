Почти 100 подъездов отремонтируют в Химках до 1 сентября

В Химках капитально отремонтируют 134 многоквартирных дома в этом году. Работы в части зданий начнутся уже на следующей неделе. Также до 1 сентября рабочие приведут в порядок 93 подъезда.
Капитальный ремонт проведут в Старых и Новых Химках, Сходне и Левобережном. Рабочие обновят фасады и кровлю, приведут в нормативное состояние инженерные системы, установят новые лифты. Локальный ремонт кровли уже провели в 21 доме.
«По 32 адресам в Старых Химках модернизируем газовое оборудование — проверим системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и проведем ремонт системы фасадных труб. Для удобства жителей на каждом здании разместим информационную табличку о сроках и видах работ», — прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николай Виноградний.
Всего в планах в этом году отремонтировать капитально 134 дома округа. График работ обсудили на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы городского округа Химки Родиона Левочки. На нем специалисты также отметили, что до конца лета в округе обновят 93 подъезда многоквартирных домов. При этом в 11 из них работы уже завершены.