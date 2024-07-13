Почти 100 подъездов отремонтируют в Химках до 1 сентября

В Химках капитально отремонтируют 134 многоквартирных дома в этом году. Работы в части зданий начнутся уже на следующей неделе. Также до 1 сентября рабочие приведут в порядок 93 подъезда.

Капитальный ремонт проведут в Старых и Новых Химках, Сходне и Левобережном. Рабочие обновят фасады и кровлю, приведут в нормативное состояние инженерные системы, установят новые лифты. Локальный ремонт кровли уже провели в 21 доме.

«По 32 адресам в Старых Химках модернизируем газовое оборудование — проверим системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и проведем ремонт системы фасадных труб. Для удобства жителей на каждом здании разместим информационную табличку о сроках и видах работ», — прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николай Виноградний.