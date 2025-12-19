Почти 100 педагогов Подмосковья освоили методики инклюзивного профобразования

Дмитровский техникум завершил очно-заочные курсы повышения квалификации по теме «Искусство эффективного наставничества в инклюзивном профессиональном образовании». Обучение на них прошли 94 педагога из учреждений СПО региона.

Особое внимание было уделено вопросам тьюторского сопровождения студентов, методикам наставничества на производственной практике, при трудоустройстве и в кружковой работе.

Курсы стали важным событием для развития инклюзивного образования в Московской области и подготовки педагогических работников. Полученные знания они смогут применять в своей профессиональной деятельности.