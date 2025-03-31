Почти 100 остановок помыли в Коломне с начала весенней уборки
Дороги и городские объекты продолжают приводить в порядок после зимы в Коломне. Со старта работ уже помыли 98 остановок, на 28 из них освежили краску.
Специалисты убирают мусор и смет с участков муниципальных и региональных дорог. Работы идут в преддверии летнего сезона.
Сейчас рабочие очистили от скопившегося за зиму мусора более 160 километров придорожных участков.
«За неполных три месяца, с 1 января по 28 марта, на региональных и муниципальных трассах округа выявлено более 11,5 тысячи дорожных ям, из которых уже устранено более 10,5 тысячи», — добавили в отделе дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна.
Также сотрудники дорожных служб устраняют дефекты асфальта, занимаются ремонтом, покраской и мойкой автобусных павильонов. Кроме того, с середины апреля в Коломне начнут обновлять дорожную разметку.