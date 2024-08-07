Почти 100 медиков пришли работать в больницы Серпухова с начала года

Почти три тысячи человек работают в государственных медицинских учреждениях Серпухова. С начала этого года трудоустроились 32 врача и 65 средних медработников.

Чтобы штат больниц округа был всегда укомплектован, в Серпухове действуют муниципальные меры социальной поддержки. О них можно узнать на официальном сайте администрации. Только за первое полугодие этого года они помогли привлечь около 100 специалистов.

Жителям также напомнили, что в округе можно бесплатно пройти диспансеризацию в два этапа. На первом выявляют признаки хронических заболеваний, на втором добавляются другие виды обследований. Диспансеризация проводится во всех поликлиниках округа. Записаться на нее можно с помощью портала «Госуслуг» или по телефону 122.

Также можно воспользоваться услугами выездной диспансеризации. Ею воспользовались уже более четырех тысяч человек. Она проходит на базе предприятий.

Мобильная бригада специалистов «Серпуховской больницы» с 1 июля работает в парке имени Олега Степанова. Первый этап диспансеризации там можно пройти по субботам с 9:00 до 14:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».