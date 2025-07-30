Почти 100 лесных пожаров потушили в Подмосковье с начала года

Пожароопасный сезон в Подмосковье официально начался 20 марта. За это время в регионе потушили 99 возгораний, которые охватили 87 гектаров.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, для оперативного тушения пожаров в Подмосковье круглосуточно работает диспетчерская служба. С начала года к тушению привлекли 1,1 тысячи специалистов и 510 машин.

«Несмотря на то, что зима была малоснежной и пожары начались раньше обычного весной, сейчас средняя площадь ликвидированных лесных пожаров составляет всего 0,89 гектара. Это на 35% меньше, чем среднепятилетние значения показателей горимости лесов», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Сейчас обстановка в лесах стабильная. Все возгорания быстро выявляют при помощи четырехуровневой системы мониторинга. При этом наиболее частой причиной таких происшествий остается человеческий фактор.

«Призываю жителей Подмосковья быть осторожными во время пребывания в лесу. О любых нарушениях или возгораниях необходимо немедленно сообщать в лесную охрану или по номеру 112», — подчеркнул Алексей Ларькин.