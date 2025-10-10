Почти 100 котельных оборудовали цифровыми датчиками в Одинцове

Котельные и центральные тепловые пункты в Одинцовском городском округе активно оснащаются цифровыми датчиками. Эти устройства позволяют отслеживать параметры работы объектов теплоснабжения в режиме реального времени.

Также с помощью датчиков можно дистанционно, без участия операторов, управлять технологическими процессами.

«В округе датчики давления и температуры на выходе установлены на 93 котельных. Оснащение цифровыми датчиками объектов жилищно-коммунального хозяйства продолжается», — отметили представители управления жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.

В частности, положительные результаты использования датчиков уже получены в котельных в звенигородском микрорайоне «Восточный». Жители многоквартирных домов на улицах Парковой и Герцена ощутили повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.