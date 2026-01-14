Почти 100 ярмарок проведут в Подмосковье в январе

В Московской области запланировано проведение традиционных ярмарок. С 17 января по 1 февраля в регионе развернут почти 100 торговых площадок

Ярмарки будут работать в 31 муниципальном образовании.

Посетители смогут купить свежие фермерские продукты, натуральные деликатесы, сувениры ручной работы и оригинальные товары для дома. Организаторы также подготовили культурную программу, чтобы каждый посетитель мог не только сделать покупки, но и весело провести время.

Ярмарки будут тематическими. На проспекте Мира во Фрязине проведут Крещенские гуляния. Погрузиться в атмосферу русских традиций можно будет в Химках, в микрорайоне Сходня на улице Чапаева, где ярмарка пройдет с 19 по 25 января.

Фестиваль «Зима в Подмосковье» развернется в Щелкове на Пролетарском проспекте. В эти же дни в Зарайске на площади Революции и в Красногорске на улице Ленина представят товары из разных регионов России.

Узнать точные адреса, время работы каждой площадки и другие подробности можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».