Почти 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 12 по 16 мая в Подмосковье провели 95 земельно-имущественных аукционов. В торгах на прошлой неделе приняли участие 207 кандидатов.

В Комитете по конкурентной политике Московской области отметили, что на один лот в среднем претендовали 3,2 человека, однако более девяти участников боролись за земельный участок в деревне Протасово в городском округе Щелково.

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Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике региона регулярно публикуют список актуальных лотов и сведения о торгах.