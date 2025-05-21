Почти 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 12 по 16 мая в Подмосковье провели 95 земельно-имущественных аукционов. В торгах на прошлой неделе приняли участие 207 кандидатов.
В Комитете по конкурентной политике Московской области отметили, что на один лот в среднем претендовали 3,2 человека, однако более девяти участников боролись за земельный участок в деревне Протасово в городском округе Щелково.
Подобрать территорию для загородной жизни или помещение для развития бизнеса можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике региона регулярно публикуют список актуальных лотов и сведения о торгах.
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