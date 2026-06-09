Почти 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Московской области за период с 1 по 5 июня 2026 года прошло 98 аукционов по продаже и аренде земельно-имущественных объектов. По данным Комитета по конкурентной политике региона, интерес к таким торгам остается стабильно высоким.

Всего в процедурах приняли участие 224 кандидата, при этом в среднем на один лот приходилось около 3,7 претендента. Отдельные аукционы вызывали особенно активную конкуренцию: например в Серпухове за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство боролись сразу 12 участников.

Победителем торгов становится тот, кто предложит максимальную цену, а при наличии единственного заявителя он может получить объект по минимальной стоимости.

В ведомстве отмечают, что региональные торги остаются доступным инструментом как для граждан, ищущих землю под строительство жилья, так и для бизнеса, заинтересованного в недвижимости для коммерческих проектов. Вся информация о выставленных лотах размещается на Едином портале торгов ЕАСУЗ Московской области.

Также в регионе продолжается информационное сопровождение торговых процедур: актуальные предложения и подборки лотов публикуют в официальных каналах Комитета по конкурентной политике в Telegram и «Макс».