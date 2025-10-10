Почти 100% гостиниц прошли обязательную классификацию в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе успешно завершена обязательная классификация отелей и баз отдыха. Это 102 из 109 гостиниц, кемпингов, баз отдыха и санаториев, расположенных на территории муниципалитета.

Таких рекордных темпов удалось добиться благодаря личным консультациям и постоянной поддержке предпринимателей со стороны профильного отдела администрации Одинцовского округа. В результате плодотворной совместной работы бизнес-сообщества и властей муниципалитет вошел в число лидеров Подмосковья по качеству и прозрачности гостиничных услуг.

С 1 января текущего года все гостиницы, кемпинги и санатории страны обязаны пройти двухэтапную классификацию: самооценку и подтверждение категории аккредитованной организацией. За нарушение новых правил предусмотрены серьезные штрафы, а также блокировка на популярных туристических платформах.