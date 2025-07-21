Почти 100 домов в Серпухове подключили к системе электронного голосования

Глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в еженедельном видеосовещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, где обсудили важные вопросы развития региона. Одной из тем стала эксплуатация лифтов в многоквартирных домах.

В Серпухове насчитывается 1783 многоквартирных домой, из которых 409 оснащены лифтами, обслуживаемыми шестью специализированными компаниями. За период с 2022 по 2024 год в рамках капитального ремонта заменено 56 лифтов.

Также рассмотрели внедрение электронного голосования собственников жилья через систему ГИС ЖКХ. В первом полугодии 2025 года к электронной платформе подключились 94 дома, в настоящее время голосование проводится в 365 МКД, а уведомления о собраниях размещены еще в 108.

Кроме того, глава округа сообщил о планах по санитарной расчистке водных объектов. В этом году за счет муниципального бюджета запланирована очистка семи прудов в различных населенных пунктах округа: Аладьино, Новые Кузьменки, Данки, Новики, Акулово, Судимля и Райсеменовское. Работы начнутся с 1 августа 2025 года. В рамках программы «100 прудов и озер» также предусмотрена расчистка озера Долгое.

Алексей Шимко подчеркнул важность этих мероприятий для улучшения качества жизни жителей и сохранения природных ресурсов региона.