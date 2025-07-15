Почти 100 домов в Истре обработали от грызунов и насекомых в июне

В муниципальном округе Истра прошла плановая работа по дезинсекции и дератизации в многоквартирных домах. Только за июнь обработку прошли почти 100 строений в разных населенных пунктах округа.

Работы проводятся как по заявкам жильцов, так и в рамках утвержденного графика. Специалисты управляющих компаний работают над тем, чтобы жители чувствовали себя в своих домах комфортно и безопасно. В июне обработку от грызунов (дератизация) и насекомых (дезинсекция) провели на лестничных клетках, в лифтах, мусорокамерах, на чердаках и в подвалах.

АО «Истринская теплосеть» провела дератизацию в четырех домах в Истре, в том числе по адресам: площадь Революции, улицы Ленина, Воскресенская площадь и территория ЭХ «Большевик».

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» обработало от грызунов 30 МКД в таких населенных пунктах, как Гидроузел им. Куйбышева, Глебовский, Алехново, Первомайский, Кострово и Курсаково.

Что касается насекомых, то дезинсекцию специалисты «Истринской теплосети» провели в 41 доме в Истре, включая улицы Босова, Советскую, Ленина, Панфилова, Адасько, Урицкого и другие.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» обработало от насекомых 24 дома в округах Глебовский, Синево, Бужарово, Алехново и других населенных пунктах.

Регулярная обработка помогает не только поддерживать санитарное состояние, но и предотвращает распространение болезней, которые могут переносить вредители.