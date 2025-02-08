Почти 100 детей появились на свет в роддоме Дмитрова в январе

В первый месяц этого года в Дмитровском родильном доме родились 97 детей. Руководство учреждения рассказало об условиях оказания медпомощи.

Каждый четверг в отделении проходят Дни открытых дверей. На них будущих родителей консультируют, показывают им палаты.

Экскурсии лично проводит заведующий отделением, акушер-гинеколог Михаил Цурцумия. Большинство палат — одноместные с собственными санузлами и душами. Также есть семейные палаты.

«Хотя Михаил Зурабович недавно присоединился к Дмитровской больнице, он уже успел завоевать доверие и благодарность пациенток. Как кандидат медицинских наук, он обладает высоким уровнем квалификации в области акушерства и гинекологии, а также значительным управленческим опытом», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Кроме того, в роддоме оборудована палата интенсивной реанимации для новорожденных. Накануне в родильном отделении отремонтировали кровлю и некоторые помещения. В этом году завершат капремонт лифтов.

Еженедельно здесь проводят лекции и занятия для будущих мам. Очередной День открытых дверей проведут в роддоме 14 февраля в 15:00.