Почти 100 человек посетили выездной прием администрации в Дмитрове

Очередная встреча с жителями в выездном формате прошла в филиале «ДЗФС» центрального Дворца культуры «Созвездие». Всего в этот день поступило около 100 обращений по различным вопросам — от благоустройства и экологии до работы управляющих компаний.

Жители села Внуково поблагодарили главу Дмитровского округа Ивана Курданина за помощь в открытии групп и кружков для детей, о которых они просили в январе. Руководителя муниципалитета пригласили посетить село, чтобы обсудить за чаем и пирогами необходимые улучшения: обустройство парковки около Троицкого храма, оборудование остановок с расписанием автобусов, а также создание детской и спортивной площадок. Иван Курданин пообещал обязательно приехать во Внуково.

Активисты их поселка совхоза «Останкино» обратились по поводу неисправности канализационного коллектора. Глава округа сообщил, что работники «Некрасовского водоканала» уже проложили новую трассу напорного коллектора, приобрели глубинные насосы и установили временную канализационно-насосную станцию. Новый насос должны подключить к системе до 18 апреля.

Участники клуба «Активное долголетие» попросили организовать для них занятия теннисом на кортах. «Договоримся так: через месяц встречаемся вновь, я сообщаю, где вы сможете заниматься теннисом», — ответил Иван Курданин и попросил подготовить предложения о том, чем еще хотят заниматься пожилые люди.

Большинство вопросов, поступивших во время встречи, удалось решить сразу, а на обращения, которые требуют детального рассмотрения, жители получат ответы в ближайшее время.