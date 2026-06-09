Почти 100 аппаратов для помощи младенцам поступило в роддома Московской области

Систему родовспоможения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. Это аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы и многое другое. С начала года больницы получили 311 таких аппаратов на сумму почти 500 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном Минздраве, медтехнику получили 19 роддомов и перинатальных центров. Оборудование будут использовать для наблюдения за состоянием беременных пациенток, помощи новорожденным и выхаживания недоношенных детей.

«Сегодня в Московской области работают 17 родильных домов, шесть перинатальных центров и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. С начала года мы поставили в них 95 единиц оборудования на сумму свыше 211 миллионов рублей. Современная техника позволяет оказывать медицинскую помощь беременным женщинам и новорожденным на самом высоком уровне, в том числе выхаживать детей, родившихся раньше срока», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новые родовспомогательные учреждения строят в Подмосковье по нацпроекту «Семья».