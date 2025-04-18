Почти 10 врачей построили дома в Егорьевске по льготной программе

В Подмосковье действует программа «Земля врачам», которая помогает медработникам стать обладателями участков для строительства домов. Уже 86 специалистов из Егорьевска получили эту меру поддержки.

Врачи возвели дома на восьми участках, а еще на 15 сейчас ведется строительство.

Скоро землю получит еще 21 медработник округа.

Одному из первых участок предоставили анестезиологу-реаниматологу Егорьевской центральной районной больницы Алексею Богдану. Он начал врачебную практику четверть века назад в Ленинградской области, но с 2008 года живет и работает в Подмосковье.

Анестезиологи отправляются на заслуженный отдых рано, так как один год работы считается за полтора года стажа. Несмотря на возможность уйти на пенсию, Алексей Богдан продолжает помогать людям.

Семья врача давно мечтала переехать в собственный загородный дом. Идею удалось реализовать благодаря программе. Сейчас здание подключают к газу. Позже, когда завершат все внутренние работы, медик и его родные переберутся в новое комфортное жилище.