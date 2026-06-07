Почти 10 тысяч жителей округа приняли участие в предварительном голосовании в Чехове

Всего для участия в партийном отборе зарегистрировалось более 20 тысяч человек со всей России. В Подмосковье свои документы подали свыше 900 кандидатов.

Депутат Государственной Думы Александр Коган отметил: «В нашем избирательном округе свой выбор сделали более 52 000 человек, в Чехове проголосовало почти 10 000 человек. Предварительное голосование в регионе стало одним из самых конкурентных в России. Такой высокий интерес показывает: жители хотят видеть реальные изменения, готовы влиять на решения и вместе определять будущее своих городов и всего Подмосковья». Жители Чехова активно приняли участие в голосовании, что дает им возможность выбрать команду, заинтересованную в развитии конкретного региона, Подмосковья и страны в целом.

Местная жительница Екатерина Голяк поделилась: «Проголосовала на предварительных выборах. Теперь интересны итоги. Очень хочется, чтобы те, кто действительно пройдут, прислушивались к жителям и решали проблемы города». Предварительное голосование позволяет оценить запросы людей и уровень поддержки разных подходов к решению местных вопросов. Ирина Резвина добавила: «Завершилось предварительное голосование, я приняла в нем участие. У меня была возможность сравнить программы кандидатов. Я сделала свой выбор и связываю дальнейшее развитие нашего округа с работой тех людей, за которых я отдала свой голос».

В Чехове по итогам голосования победителями стали Диана Алумянц, Константин Безрукавый и Павел Михайлюк. Они будут представлять «Единую России» на осенних выборах. В одномандатном округе победил Алексей Батогов. Он отметил: «Я хорошо знаю, с какими вопросами люди сталкиваются каждый день: состояние дорог, благоустройство дворов, доступность медицины, школы и детские сады, вопросы экологии и развития инфраструктуры. Поэтому следующий шаг — на основе наказов избирателей сформировать народную программу партии по нашему избирательному округу». По оценкам экспертов, предварительное голосование в Московской области стало одним из самых конкурентных в стране.