Почти 10 тысяч выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ в дополнительные дни

Выпускники Подмосковья 3 и 4 июля смогут повторно сдать Единый государственный экзамен по любому предмету. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования, эта возможность доступна не только тем, кто не преодолел минимальный порог, но и выпускникам, желающим улучшить результат.

При поступлении в высшее учебное заведение даже один или два балла могут стать решающими.

«Инициатива о введении дополнительных дней для сдачи ЕГЭ была впервые предложена и реализована президентом России в 2024 году. В прошлом году этой возможностью воспользовались 7 508 выпускников, а в 2025 году — уже 9 647 человек, что на 22% больше», — пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Наибольшей популярностью среди учеников пользуются обществознание (2 566 участников), информатика (1 830), русский язык (1 208), английский язык (807), химия (547) и биология (525).

Экзаменационные испытания пройдут в 75 специально оборудованных пунктах. Контроль за соблюдением процедуры очно обеспечат 156 общественных наблюдателей и 167 инспекторов онлайн.

Результаты пересдач станут известны не позднее 12 июля. При этом предыдущие экзаменационные оценки будут аннулированы. Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников завершится 4 июля, а дополнительный этап продлится с 4 по 23 сентября.