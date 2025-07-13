Почти 10 тысяч туристов посетили на теплоходах Дубну с начала сезона

С начала туристического сезона в Дубне уже побывали около 10 тысяч человек, которые прибыли на теплоходах, чтобы посетить экскурсии по городу. Гостей из разных регионов страны привлекают частные и государственные музеи, а также памятники и мемориалы.

Наиболее популярно среди туристов отделение «История создания крылатых ракет» Музея Дубны. С начала года в нем побывали уже порядка пяти тысяч человек. На выставочной площадке под открытым небом посетители могут увидеть реальные образцы боевых ракет и самолетов.

Также путешественников привлекают пешеходные экскурсии по Институтской части города. Там можно полюбоваться уникальными мозаиками Нади Леже, увидеть памятники выдающимся ученым, стоявшим у истоков российской ядерной физики. Гостям города расскажут истории о том, как они работали и как отдыхали, кто из них дал старт развитию в Дубне большого тенниса и водных лыж, кто любил кататься на велосипеде задом наперед и кто приятельствовал с легендарным Владимиром Высоцким.

Туристов привлекает и музей Объединенного института ядерных исследований, где синтезировали 10 новых элементов таблицы Менделеева.

«Будем продолжать развивать туризм. Запрос есть. Интерес к наукограду будет только расти», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.