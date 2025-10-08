Почти 10 тысяч семей из Подмосковья получили выплату к юбилею брака

В Подмосковье супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет, положена денежная выплата. Сумма зависит от количества лет с момента свадьбы и стартует от пяти тысяч рублей. Получили вознаграждение уже почти 10 тысяч семей.

«Как правило, большая часть — это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги отметившие 70-летие совместной жизни. Это те люди, которые смогли пронести свою любовь сквозь долгие года и вдохновить своим примером своих потомков и молодое поколение», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве напомнили, что выплата назначается одному из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье. Подать заявление нужно только один раз, в последующие годовщины деньги будут начисляться на счет автоматически.

Оформить получение выплаты можно на региональном портале госуслуг.