Почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях с начала года

Бесплатную путевку в санаторий могут получить льготные категории жителей Подмосковья. С начала года мерой поддержки воспользовались почти 10 тысяч человек.

«Льготники отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путевкам. Мы получаем все больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путевки сделали еще более удобным. Сейчас жителям не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на региональном портале», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В санаториях предлагают не только проживание, но и лечебные процедуры, разнообразное питание и досуг. Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг. Право на бесплатную путевку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.

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