Почти 10 тысяч юных спортсменов прошли осмотры врачей в НИКИ детства за год

Специалисты НИКИ детства осмотрели почти 10 тысяч юных спортсменов за год. Их здоровье оценили педиатры, хирурги, офтальмологи, ортопеды и другие специалисты.

Юные жители Подмосковья могут пройти обследование и получить допуск к тренировкам в Центре спортивной медицины НИКИ детства. По словам руководителя учреждения Дарьи Коледовой, вся процедура занимает не более трех часов.

«Они сдают анализы, проходят полную диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. В прошлом году наши врачи обследовали почти 10 тысяч детей-спортсменов из сборных команд региона», — сказала она.

Осмотр проводят педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, невролог, хирург и другие специалисты. При наличии показаний детям проводят дополнительные консультации. После этого оформляется заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты принимают спортсменов из сборных команд по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, хоккею на траве и другим.