Почти 10 тысяч исследований качества мяса птицы провели в Подмосковье в апреле

В Подмосковье тщательно контролируют качество продукции, представленной на ярмарках и рынках региона. Ветеринарно-санитарные специалисты регулярно проверяют мясо и другие товары животного и растительного происхождения.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что только за апрель специалисты провели тысячи лабораторных исследований различных видов мяса.

Наиболее масштабные проверки коснулись мяса птицы — более 9,9 тысячи исследований. По свинине провели почти 7,7 тысячи проверок, по говядине — свыше 3,1 тысячи, а по баранине — около двух тысяч.

Продукция проходит комплексный ветеринарно-санитарный контроль с использованием лабораторных методов. В зависимости от категории мяса специалисты проводят физико-химические и дозиметрические исследования, а также проверяют качество продукции методом варочной пробы.

Для свинины и крольчатины дополнительно применяют трихинеллоскопию, позволяющую выявлять опасных паразитов. По итогам проверок из продажи изъяли около 172 килограммов товаров.

Важную роль в обеспечении качества играет и регулярная аттестация специалистов. По итогам последней комиссии 16 сотрудников получили право на клеймение мясной продукции всех видов сельскохозяйственных и диких животных, включая птицу. Аттестацию проводят раз в три года, а без подтверждения квалификации специалист теряет право проводить такую работу.

Жителям и гостям Подмосковья рекомендуют приобретать мясо и другие продукты только в официальных местах торговли, где продавцы обязаны иметь ветеринарные сопроводительные документы.