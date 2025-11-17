Почти 10 тысяч фонарей установили в Подмосковье по проекту «Светлый город»

Проект «Светлый город» продолжает делать улицы и парки Подмосковья безопаснее. За время его существования на региональных объектах установили почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор для них.

В этом году новые уличные фонари поставили в 328 местах в 45 округах, сообщили в подмосковном Минблаге. Все они были размещены на дорогах, во дворах, парках и скверах. Помимо этого, рабочие протянули более 340 километров сети для питания наружного освещения электричеством.

До конца декабря работы завершат еще на 74 объектах.

Напомним, что проект запустили восемь лет назад, инициативу предложили жители — они указывали места, где нужно улучшить освещение.

За это время благодаря проекту стали ярче свыше 3,7 тысячи общественных пространств. Теперь в них люди чувствуют себя увереннее в темное время суток.

В Минблаге региона отметили, что кроме установки новых фонарей, в рамках проекта меняют и старые, неэкономичные. Например, в этом году в Подмосковье появилось свыше 33 тысяч современных светодиодных уличных ламп. Они дольше служат, дают более равномерный свет, а также помогают экономить деньги, заботиться об окружающей среде и снижают нагрузку на электросети.