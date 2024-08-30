Почти 10 тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за неделю

Дорожные службы Московской области успешно устранили более 9,9 тысяч дефектов на проезжей части. Работы прошли на этой неделе, сообщило Министерство транспорта региона.

На муниципальных дорогах отремонтировали около четырех тысяч ям. Наибольшее количество дефектов зафиксировано в таких городах, как Химки, Балашиха, Раменское и в Ленинском округе. В свою очередь, на региональных трассах устранение составило порядка шести тысяч дефектов. В этом числе лидируют работы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцовском округе.

В ведомстве подчеркнули, что дорожные службы регулярно проводят обследования состояния дорог. При выявлении ненормативных участков они оперативно организуют ямочный ремонт. Ямы фиксируются в специальной системе, куда жители могут отправлять сообщения через портал «Добродел», сообщая о недостатках на проезжей части.

Этот процесс включает «оцифровку» ям, после чего запускаются работы по их устранению. Все этапы, включая геометки и фотоотчеты, документируются в системе контроля и планирования работ в дорожной инфраструктуре (СКПДИ).

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