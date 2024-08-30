Почти 10 тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за неделю

Фото: Минтранс Подмосковья

Дорожные службы Московской области успешно устранили более 9,9 тысяч дефектов на проезжей части. Работы прошли на этой неделе, сообщило Министерство транспорта региона.

На муниципальных дорогах отремонтировали около четырех тысяч ям. Наибольшее количество дефектов зафиксировано в таких городах, как Химки, Балашиха, Раменское и в Ленинском округе. В свою очередь, на региональных трассах устранение составило порядка шести тысяч дефектов. В этом числе лидируют работы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцовском округе.

В ведомстве подчеркнули, что дорожные службы регулярно проводят обследования состояния дорог. При выявлении ненормативных участков они оперативно организуют ямочный ремонт. Ямы фиксируются в специальной системе, куда жители могут отправлять сообщения через портал «Добродел», сообщая о недостатках на проезжей части.

Этот процесс включает «оцифровку» ям, после чего запускаются работы по их устранению. Все этапы, включая геометки и фотоотчеты, документируются в системе контроля и планирования работ в дорожной инфраструктуре (СКПДИ).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Dmitry Golubovich

Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

Идея хорошая, реализация хромает. Каким будет семьеведение в российских школах

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте