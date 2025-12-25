Почти 10 школ капитально отремонтировали в Пушкино за 3 года

В Пушкинском округе активно развивают образовательную инфраструктуру. За минувшие три года в муниципалитете построили три школы и капитально отремонтировали девять учебных заведений.

Депутат Московской областной думы от «Единой России» Михаил Ждан уточнил, что модернизация позволила создать более 2,5 тысячи учебных мест.

«Все проекты реализованы по наказам наших жителей, включенным в Народную программу партии», — подчеркнул парламентарий.

Так, в 2023 году открыли пристройку на 550 мест к гимназии № 10, а к сентябрю прошлого года завершили модернизацию шести школ, среди которых СОШ № 7 в Ивантеевке, Царевская средняя школа и школа № 2 в Правдинском.

Кроме того, в 2024 году для 550 учеников открыло двери новое здание образовательного комплекса № 2 в микрорайоне Заветы Ильича.

В уходящем году в Пушкино капитально отремонтировали гимназию № 3 в Ивантеевке и Ашукинский образовательный комплекс.

Кроме того, возвели новый корпус Образовательного комплекса № 11 в Новом Пушкино, рассчитанный на 1050 мест, что позволило сократить число учеников, занимающихся во вторую смену, в три раза.

Сферу дополнительного образования округа также коснулось обновление — специалисты отремонтировали филиал Пушкинской детской школы искусств в Ивантеевке, а работы в историческом Центре культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева продолжаются.

В следующем году в округе капитально отремонтируют четыре школы и два детских сада. Уже 1 сентября планируется открыть Центр образования № 1 в Красноармейске после масштабной модернизации.