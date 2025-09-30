Почти 10 подстанций в распределительных сетях построят в Подмосковье к 2030 году

Компания «Россети» продолжает развивать электросети в Подмосковье. До 2030 года в Московской области планируют построить девять новых подстанций мощностью 110–220 кВ и провести реконструкцию существующих центров питания напряжением 35–220 кВ.

«Наша ключевая задача — создание современной энергетической инфраструктуры для растущего региона. Строительство девяти новых подстанций и модернизация существующих объектов — это стратегические инвестиции в стабильное энергоснабжение Московской области», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сейчас специалисты начали масштабное обновление подстанции 110 кВ в Одинцове. На проект выделили 2,8 миллиарда рублей. Он повысит надежность электроснабжения в одном из самых быстрорастущих округов региона, где активно строят жилье, социальные объекты и новые производства. На подстанции установят два трансформатора российского производства, что увеличит ее мощность с 50 до 80 МВА.

Кроме того, специалисты смонтируют современное распределительное устройство 35 кВ, которое подходит для плотной городской застройки и является более экологичным решением. Также появится новый класс напряжения 10 кВ, который позволит расширить возможности электросети, подключать больше потребителей и снизить стоимость их присоединения.